Появилось видео с пожара на парковке такси на Седова

По предварительной версии загорелся мусор.

7 мая в Невском районе Санкт-Петербурга очевидцы заметили дым на одной из парковок. Читатель Piter.tv сообщил о черном дыме рядом с автомобилями такси.

Известно, что огонь вспыхнул во дворе дома №10 на улице Седова. На территории находится небольшой бизнес-центр с офисами, а также склады и компания такси. По первой версии очевидцев, загорелась одна из машин. В приезду пожарных выяснилось, что горело что-то рядом с парковкой.

На кадрах видеозаписи видно, что участок возгорания огражден стенами и больше поход на место сбора мусора. Предположительно, очаг возгорания был именно там.

Обстоятельства случившегося устанавливаются. О пострадавших не сообщалось.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что "сатанист" устроил пожар в Калининском районе во время ритуала.

Видео: Piter.tv