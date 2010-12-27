В Петербурге служба доставки привезла клиентке пиццу с мучным червем

Пострадавшая обратилась за объяснением к руководству компании.

Петербурженка получила незапланированную экзотическую органическую пищу вместе с заказанной пиццей. Жительница Северной столицы обратилась в службу доставки, чтобы ей привезли еду на дом, а в результате получила дополнительный бонус: мучного червя.

Об инциденте рассказала сама потерпевшая. По ее сведениям, из пиццы с грибами выпал червь.девушка обратилась за разъяснениями к администратору заведения. Сотрудники службы доставки пообещали провести проверку продукции и разобраться в ситуации. Известно, что компанией-доставщиков была фирма Yami Yami.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП