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В Петербурге служба доставки привезла клиентке пиццу с мучным червем
Сегодня, 9:35
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lesjasap
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В Петербурге служба доставки привезла клиентке пиццу с мучным червем

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Пострадавшая обратилась за объяснением к руководству компании.

Петербурженка получила незапланированную экзотическую органическую пищу вместе с заказанной пиццей. Жительница Северной столицы обратилась в службу доставки, чтобы ей привезли еду на дом, а в результате получила дополнительный бонус: мучного червя.

Об инциденте рассказала сама потерпевшая. По ее сведениям, из пиццы с грибами выпал червь.девушка обратилась за разъяснениями к администратору заведения. Сотрудники службы доставки пообещали провести проверку продукции и разобраться в ситуации. Известно, что компанией-доставщиков была фирма Yami Yami.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП

Теги: доставка еды , мучной червь , пицца
Категории: Новости СПб Происшествия

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