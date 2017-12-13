Все происшествия Петербурга за 15 февраля: фото и видео

Piter.tv подготовил материал, в котором собраны основные происшествия дня.

В Санкт-Петербурге 15 февраля произошло несколько крупных и зрелищных пожаров. Однако это не все, что произошло за сутки в Северной столице. В этом материале Piter.tv расскажет о значимых происшествия, которые случились за сегодняшний день.

1. Утром под Сестрорецком пожарные тушили пивное заведение. В Курортном районе Петербурга спасатели устранили огонь в пивном ресторане. Заведение накрыло плася в Сестрорецке около половины седьмого утра.

2. В Петербурге у сотрудницы Генконсульства США украли паспорта и ценности на 200 тысяч рублей. Жертвой ограбления стала сотрудница Генерального консульства Америки. У женщины стащили два паспорта разных государств и служебное удостоверение. Вместе с деньгами вор не упустил возможность заиметь в своей копилку и чужие документы.

3. В Петербурге начальник отдела "Ленэнерго" задержан за крупную взятку. Начальника отдела технологического присоединения Красносельского РЭС филиала ПАО "Ленэнерго" уличили в крупной взятке. Оказывается, чиновник брал взятки, да не простые, а в виде крупного земельного участка.

4. Видео: в Колпинском районе горят цистерны с соляркой. На территории поселка Металлострой 15 февраля горели емкости с запасами топлива. ЧП произошло днем на крупной стройке.

5. В Петербурге на Матисовом канале собрали тонну нефтепродуктов. Не для слабонервных экологов: аварийной службой ГУП "Пиларн" уже собрано 1000 килограммов нефтеводяной смеси с канала Матисова. Откуда такие объемы загрязнения пока неясно.

Фото, видео: Pixabay, Piter.tv