Утром под Сестрорецком пожарные тушили пивное заведение

В Курортном районе пожарные ликвидировали последствия возгорания в пивном ресторане.

В Курортном районе Петербурга 15 февраля спасатели ликвидировали пламя в пивном ресторане. Заведение загорелось в Сестрорецке около половины седьмого утра.

Диспетчеру экстренной службы сообщили о необходимости помощи МЧС на Приморском шоссе в здании 202. Огонь удалось быстро потушить. Специалисты рассказали, что пострадало деревянное помещение размером 6*8 метров. Пристройка принадлежит собственнику кафе “Пивоварня”. Причиной возгорания стала обстановка комнаты.

Работы на месте происшествия были закончены к 7.10 утра. Сведений о пострадавших не поступало.

