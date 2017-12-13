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Утром под Сестрорецком пожарные тушили пивное заведение
Сегодня, 8:48
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lesjasap
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Утром под Сестрорецком пожарные тушили пивное заведение

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В Курортном районе пожарные ликвидировали последствия возгорания в пивном ресторане.

В Курортном районе Петербурга  15 февраля спасатели ликвидировали пламя в пивном ресторане. Заведение загорелось в Сестрорецке около половины седьмого утра. 

Диспетчеру экстренной службы сообщили о необходимости помощи МЧС на Приморском шоссе в здании 202. Огонь удалось быстро потушить. Специалисты рассказали, что пострадало деревянное помещение размером 6*8 метров. Пристройка принадлежит собственнику кафе “Пивоварня”. Причиной возгорания стала обстановка комнаты. 

Работы на месте происшествия были закончены к 7.10 утра. Сведений о пострадавших не поступало.
 

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Теги: курортный район , пивной ресторан , пожар , сестрорецк
Категории: Новости СПб

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