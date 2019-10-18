В сети появился бесцензурный трейлер "Терминатора 6"

В ролике уделили внимание главному злодею, самому смертоносному киборгу Rev-9.

В сети появился бесцензурный трейлер научно-фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы". В ролике уделили чуть больше внимания главному злодею, самому смертоносному киборгу производства SkyNet Rev-9. Кроме того, на экране зрители могут увидеть старого-доброго Т-800, который скрывается среди людей под именем Карл.

Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы. Действие картины разворачивается спустя несколько десятков лет после событий, описанных в "Судном дне". Усовершенствованного киборга-убийцу Rev-9 отправляют в прошлое, чтобы исправить будущее. На его пути встают суперсолдат Грейс и Сара Коннор, которая со временем превратилась в настоящую охотницу за терминаторами. Однако им не удается остановить Rev-9, они вынуждены обратиться за помощью к старому Т-800.

В шестой части "Терминатора" снялись Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Маккензи Дэвис, Габриэль Луна и другие актеры. Фильм продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера Тима Миллера выйдет в российский прокат 31 октября 2019 года.

Ранее мы писали, что финал нового "Терминатора" растрогал режиссера до слез.

Видео: YouTube / Paramount Pictures