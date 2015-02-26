Вратарь "Тоттенхэма" совершил лучший сейв недели в АПЛ

Уго Льорис признан лучшим вратарем недели.

Вратарь "Тоттенхэма" совершил лучший сейв недели в рамках проведенного тура Английской премьер-лиги. Специалисты отметили игру Уго Льориса. Спортсмену удалось спасти свой клуб от гола футболистов "Фулхэма". Встреча завершилась со счетом 1:0.

Известно, что голкипер не дал мячу попасть в ворота после удара головой с близкого расстояния. В топе пяти лучших сейвов недели также отметились Руй Патрисиу из команды "Вулверхэмптон", Каспер Шмейхель из "Лестера", Аарон Ремсдейл из "Шеффилд Юнайтед" и Висент Гуайта от клуба "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" потерял очки в игре с середняком АПЛ.

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