Вратарь "Крыльев Советов" опроверг информацию о штрафе за критику в адрес Путина

По его словам, на сегодняшний день его никто не штрафовал.

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов в интервью порталу Metaratings.ru прокомментировал информацию о штрафе за критику в адрес властей России и президента страны Владимира Путина.

После моих слов пошла волна и тогда действительно имел место эмоциональный разговор о возможном штрафе. Сумму Жека Савин озвучил плюс-минус правильную. Но на сегодняшний день никто меня не штрафовал, поэтому информация не соответствует действительности. Евгений Фролов, вратарь "Крыльев Советов"

Напомним, 27 апреля вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов раскритиковал власти России в интервью YouTube-каналу "Футбольный Биги". Клуб из Самары выступил с заявлением, в котором обещал оштрафовать игрока за нарушение пункта своего контракта и причинение ущерба интересам команды.

Ранее мы писали, что Евгения Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей.

Фото: kc-camapa.ru