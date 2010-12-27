Врачи рассказали о состоянии отравившихся таблетками детей: трое в реанимации

Выяснилось, что школьница, отравившая одноклассников, сама не принимала "витаминки".

Главный врач пятой детской городской больницы имени Филатова Людмила Исанкина рассказала о состоянии школьников, отравившихся таблетками в учебном заведении. В настоящее время трое детей лежат в реанимационном отделении. Однако, жизни пациентов ничего не угрожает.

Напомним, что накануне 15 марта в школу номер 98 ученица принесла лекарства неизвестного происхождения. Девочка заявила, что это витамины и раздала таблетки одноклассникам. “Лакомство” получили 15 человек. Им стало плохо прямо во время занятий. К заведению была вызвана карета скорой помощи и реанимобиль. Специалисты прибыли в течение десяти минут.

Как установили следственные органы, во время ухудшения самочувствия, школьники не падали в обморок, у них не было судорог. Проявлениями отравления стала тошнота и общая слабость организма. Детям сложно было самим заходить в машину к врачам, поэтому пострадавших вели под руки. В классе в момент инцидента находилось 16 человек. Чтобы избежать трагедии, всех учеников доставили в больницу. После осмотра там осталось только 12 человек. Еще четверых забрали родители.

Полиция установила, что сама виновница массового отравления не стала принимать принесенные ей таблетки. От “витаминок” отказались еще шестеро учеников. Они продолжили обучение и после госпитализации одноклассников. Местоположение несовершеннолетней злоумышленницы - неизвестно. Очевидцы рассказала, что девочку в коричневой куртке забирала полиция. С ней проводил беседу инспектор по делам несовершеннолетних.

Сейчас школьниками занимаются медики. Пациенты проходят лечение по токсикологическому стандарту. Пострадавшие пробудут на госпитализации до утра 17 марта. После этого решения по каждому ребенку будет приниматься в индивидуальном порядке.