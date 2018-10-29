Кандидат медицинских наук порекомендовал отказаться от йода и зеленки

Они оказывают агрессивное воздействие на поврежденные ткани и могут спровоцировать возникновение ожога.

Хирург отделения сосудистой хирургии НМИЦ хирургии имени Вишневского Минздрава России, кандидат медицинских наук Заурбек Адырхаев рассказал о средствах обработки ран, которые прекрасно смогут заменить йод и зеленку. Об этом сообщило "РИА Новости".

Врач отметил, что по своему составу зеленка и йод уже устарели, к тому же они оказывают агрессивное воздействие на поврежденные ткани и могут спровоцировать возникновение ожога.

Есть современные средства на основе йода, которые эффективно препятствуют инфицированию раны, — это его водные растворы (бетадин, повидон-йод, йодопирон). Заурбек Адырхаев

Такие водные растворы йода не вызывают ожогов и обеззараживают рану. Зеленка же совсем будет бессильна против агрессивной флоры.

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