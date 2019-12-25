Врачи обнаружили превышение уровня шума на МКС

Космонавтам придется закрывать двери в каюты на ночь.

Врачи обнаружили превышение уровня шума на Международной космической станции. Специалисты посоветовали космонавтам закрывать двери кают во время сна. По данным медиков, уровень шума превышен в каютах и российских, и американских модулей "Звезда" и Harmony. Соответствующая информация размещена в отчете Института медико-биологических проблем РАН и Центра подготовки космонавтов.

В каютах СМ РС уровни звука превышали допустимые значения на 1,1–4,6 децибел сообщение РАН и Центра подготовки космонавтов

Врачи отметили, что прошлые замеры шума проводились 10 марта 2019 года. Тогда уровень был превышен на 1,8 децибел в правой каюте, а в левой каюте показатели практически не изменялись.

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