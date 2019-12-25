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NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна
Сегодня, 10:35
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lesjasap

NASA хочет отправить станцию к спутнику Нептуна

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Проект "Трезубец" могут осуществить к 20205-2026 годам.

NASA рассматривает возможность отправки автоматической исследовательской станции к спутнику Нептуна. Миссия может быть запущена в 2025-2026 годах. Ученые из Национального управления по аэронавтике планируют изучить Тритон. Проект по отправке аппарата к Тритону получил название "Трезубец". Он рассматривается в рамках программы Discovery, которая занимается изучением планет Солнечной системы.

Ученые отправляли единственный аппарат к Нептуну и его спутникам. В 1989 году Voyager-2 передал серию фотографий. На снимках оказалось только около 4- процентов поверхности Тритона.

Напомним, что спутник Тритон является седьмым по величине спутником в Солнечной системе. Он имеет диаметр в 2,7 тысячи км. Объект открыт британским астрономом Уильямом Ласселом в 1846 году.

С борта МКС запустили американский военный спутник.

Теги: nasa, космос, наса, нептун, спутник, трезубец, тритон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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