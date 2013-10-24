Врач назвал неожиданные причины головной боли. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил доктор Сергей Агапкин. Специалист отметил, что иногда причинами мигрени могут стать вредные привычки, о связь с которыми человек даже не подозревает. Медик отметил, что головную боль может спровоцировать регулярное употребление красного вина.
В красном вине содержится большое количество танинов. Это те вещества, которые опосредованно могут приводить к появлению и усугублению головной боли
Сергей Агапкин, врач
Также Агапкин заметил, что на головной боли может сказаться употребление сосисок и колбасы, а также другого "красного переработанного мяса". Для стабилизации цвета продукта производители добавляют нитраты, которые в организме человека превращаются в нитриты. Они расширяют сосуды и вызывают другие реакции.
Взаимодействуя с гемоглобином, провоцируют образование метгемоглобина в нашем организме. А метгемоглобин не способствует насыщению головного мозга кислородом
Сергей Агапкин, врач
Мясников предположил, что могло случиться с Навальным.
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