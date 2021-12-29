Врач из США рассказал о новой разновидности "омикрон"-штамма

Новый вариант назвали BA.2.

Врач из Бостонской детской больницы при Гарвардском университете Джон Браунштейн рассказал о новой разновидности "омикрон"-штамма коронавируса. Новый вид назвали BA.2, по сути он является скрытой мутацией. Об этом сообщает Abc news.

По словам врача, обычные тесты на коронавирус дают положительный или отрицательный результат, но вариант инфекции не определяют. Он сказал также, что "омикрон"-штамм легко диагностировать из-за его генетической особенности.

А вот вариант BA.2 такой характеристикой не обладает, по этой причине его распознать тяжелее по сравнению с BA.1. Это первоначальный "омикрон"-штамм коронавируса.

Браунштейн добавил, что разновидность BA.2 можно определять с помощью технологии генетического секвенирования.

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