В России создали тест для определения "омикрон"-штамма

По длительности выполнение этого теста займет не больше времени, чем ПЦР-диагностика.

В России разработали тест-систему, которая определяет принадлежность генетического материала коронавируса к "омикрон"-штамму. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Институт химической биологии и фундаментальной медицины РАН.

В сообщении говорится, что по длительности тест на выявление "омикрон"-штамма не отличается от ПЦР-диагностики. Система способна быстро выявлять вирус. Разработчики рассчитывают, что в ближайшее время разработка получит регистрационное удостоверение.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о действии отечественных тест-систем по выявлению "омикрон"-штамма. Она объяснила, что системы на тестирование наличия и отсутствия ковида в РФ были готовы за неделю.

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