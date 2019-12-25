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Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"
Сегодня, 9:59
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Попова рассказала о тест-системах на выявление "омикрона"

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Глава Роспотребнадзора заметила, что ПЦР-тест в РФ разработан за неделю.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о действии отечественных тест-систем по выявлению "омикрон"-штамма. Чиновница объяснила журналистам телеканала "Россия-24", что системы на тестирование наличия и отсутствия ковида в РФ были готовы за неделю. Уже сейчас страна может проводить скрининг по нахождению в организме пациента данного варианта COVID-19.

На омикрон буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Напомним, что в декабре 2021 года генеральный директор научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявлял прессе, что в организациях Роспотребнадзора разработан ПЦР-тест, способный не только выявлять COVID-19, но и определять сразу вариант ковида.

Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники.

Фото: Правительство России
 

Теги: анна попова, омикрон-штамм, пцр-тесты, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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