Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники. Сведениями чиновница поделилась с коллегами на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Во время новогодних и рождественских праздников профильное надзорное ведомство переходит на усиленный режим работы. Эксперты установят контроль по недопуску в магазины просроченных продуктов питания. Каждый гражданин может позвонить на горячую линию, чтобы рассказать о качестве детских подарков.
Принимаем обращения граждан и разъясняем ситуацию по детским новогодним подаркам, по качеству и срокам годности пищевых продукции, усиливаем контроль на предмет недопущения появления в торговой сети просроченных продуктов.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Чиновница заметила, что Роспотребнадзор организовал круглосуточные дежурства.
Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм "дельта".
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все