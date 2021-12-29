Будут введены круглосуточные дежурства.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об усиленном режиме работы Роспотребнадзора в праздники. Сведениями чиновница поделилась с коллегами на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Во время новогодних и рождественских праздников профильное надзорное ведомство переходит на усиленный режим работы. Эксперты установят контроль по недопуску в магазины просроченных продуктов питания. Каждый гражданин может позвонить на горячую линию, чтобы рассказать о качестве детских подарков.

Принимаем обращения граждан и разъясняем ситуацию по детским новогодним подаркам, по качеству и срокам годности пищевых продукции, усиливаем контроль на предмет недопущения появления в торговой сети просроченных продуктов. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница заметила, что Роспотребнадзор организовал круглосуточные дежурства.

Попова заявила, что в России сейчас доминирует штамм "дельта".

Фото и видео: Правительство России