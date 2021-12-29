Вирусолог Чумаков спрогнозировал спад заболеваемости COVID-19 в России

Полна заболеваемости, вызванная штаммом "омикрон" спадет так же быстро, как и поднялась. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вирусолог Петр Чумаков.
Специалист выразил уверенность, что падение уровня заболеваемости начнется в феврале. Такой прогноз можно сделать, основываясь на опыте других государств, уточнил Чумаков.
Это заключение можно сделать, исходя из того, какая кривая заболеваемости была в США, в Великобритании, в Европе. В России волна пойдет на спад где-то в десятых числах февраля, скорее всего, после десятых чисел.
Петр Чумаков, вирусолог
Он считает, что наблюдаемый подъем заболеваемости COVID-19 масштабнее, чем показывает статистика, так как в настоящее время большинство людей болеют бессимптомно. По мнению Чумакова, следующий штамм коронавируса будет менее патогенным, вследствие чего новая волна может пройти незаметно для граждан страны.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова назвала штамм "дельта" уходящим из РФ.
Фото: pixabay.com
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