Врач Вечорко: с антипрививочниками не удается построить диалог

Антиваксерам провели экскурсию по "красной зоне" московской больницы.

Противники вакцинации не желают знать правду, диалог с ними не получился. Об этом в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" заявил главврач "Городской клинической больницы №15 им. О. М. Филатова" Валерий Вечорко.

По его словам, антипрививочники посетили "красную зону" столичной больницы, откликнувшись на письмо врачей. Вечерко уточнил, посетители задали ряд вопросов, включая провокационные. Гостям показали реанимационное отделение, пациентов на ИВЛ и на ЭКМО, а также несколько операций.

Они [антиваксеры] совершенно не хотят знать правду, они мне рассказали, что лечить надо пенициллином. Валерий Вечорко, главврач больницы им. Филатова

Он отметил, что у антипрививочников нет дельных предложений, а есть только негатив. Из-за провокаций и вызывающего поведения посетителей экскурсию пришлось завершить досрочно.

Напомним, главврачи 11 больниц, пригласили противников вакцинации в "красные зоны", реанимации и патологоанатомические отделения медицинских учреждений. В открытом письме авторы заявляют, что им известна точка зрения антиваксеров, а также выражают уверенность, что после посещения госпиталей они изменят ее.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что препарат от COVID-19 из антител начнут массово применять не раньше конца следующего года.

Видео: Youtube/Соловьев Live