Также под раздачу попал министр юстиции.

Антиваксеры освистали президента Латвии. Об этом рассказали местные журналисты из Telegram-канала Baltnews. Известно, что неприятный инцидент для главы государства Эгилса Левитса и министра юстиции Яниса Борданса произошел во время торжественного открытия памятника правозащитнику и противнику советской власти Гунарсу Астре. Активисты пытались помешать чиновникам выступить с речью. Они засвистали спикеров и шумели все время, пока те говорили.

Мне в какой-то мере стыдно и унизительно здесь стоять и слышать, как часть народа, которая заблуждается, хотят сорвать это мероприятие, за которое Гунарс Астра погиб. Янис Борданс, министр юстиции Латвии

Министр юстиции Борданс назвал этих протестующих прислужниками оккупантов. Он призвал всех "уважаемых" участников мероприятия разойтись по домам, так как они уже "сделали свою работу".

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Фото и видео: Telegram / BALTNEWS