В Эрмитаже сообщили, что противники вакцинации провели акцию около музея

Антипрививочники шумели, использовали нецензурную лексику и призывали петербуржцев отказаться от вакцинации.

Антипрививочники организовали несанкционированный митинг около Эрмитажа. Участники акции распространяли агитационные листовки около музея Петербурга. Об этом сообщили в группе "Государственный Эрмитаж" накануне, 22 января, в соцсети "ВКонтакте".

Свои выступления активисты снимали на видеокамеру. Сотрудники музея пытались объяснить горожанам, что не стоит собирать толпу около Эрмитажа в период вспышки COVID-19. Активистов попросили соблюдать социальную дистанцию и надеть маски, но антипрививочники проигнорировали слова работников музея.

Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбяли сотрудников. Группа "Государственный Эрмитаж", "ВКонтакте"

Акция попала на видео. Однако пользователи обратили внимание, что ее участница спокойно разговаривала с сотрудником. Возможно, это был другой конфликт, который также произошел 22 января.

Ранее на Piter.tv: на склад ОАО "Фармбаза" доставили 2,8 тыс. комплектов вакцины для подростков.

Видео: ВКонтакте / Ольга Окатьева