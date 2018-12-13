В сети появился тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы"

Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

Компания Disney опубликовала в сети тизер фильма "Малефисента: Владычица тьмы". Премьерный показ картины должен состояться в России 17 октября.

Действие фильма происходит спустя несколько лет после финала первой части. Напомним, колдунья Малефисента, преданная возлюбленным, наложила злые чары на его дочь, принцессу Аврору.

Сценарий второй части вновь написала Линда Вулвертон. Режиссером стал Йоаким Реннинг, который снял "Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки". Главную роль исполняет Анджелина Джоли.

Отметим, что компания Disney на семь месяцев перенесла сроки выхода второй части фильма. Ранее премьера "Малефисенты: Владычицы тьмы" была назначена на май 2020 года.

Первая часть вышла в 2014 году. Сюжет рассказывает о злой колдунье и юной принцессе из зачарованного леса, которая пытается противостоять темным силам.

Ранее мы писали, что в сети появился тизер 6 серии 8 сезона "Игры престолов".

Видео: YouTube / Disney Россия