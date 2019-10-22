Возросшая активность клещей в Петербурге затронула ящериц

В зоне риска – не только люди, но и животные.

Неоднозначная фотография появилась в социальных сетях. В петербургском Юнтоловском заказнике на камеру засняли ящерицу, в которую вцепился клещ. Снимок появился в группе "Что за птица?" в соцсети "ВКонтакте". В комментариях поделились информацией с автором вопроса, нужно ли отлавливать животное с кровососом для извлечения клеща. Помощь в дикой природе пользователи не поддержали, но заключили, что от клещей нужно защищаться всем, в том числе и домашним животным.

По информации 2021 года, встретить клещей можно в таких местах Петербурга как Юнтоловский заказник, парк Победы, ЦПКиО им. Кирова. Теоретически опасность представляют и небольшие островки с травой около дома.

На нашем сайте неоднократно появлялись рекомендации, как обезопаситься от нападения клещей. Для защиты от насекомых необходима "глухая" одежда. Она не позволит клещам попасть под нее на кожу. Во время похода в лесной массив необходимо надеть головной убор и воспользоваться специальными растворами, отпугивающими клещей. В изъятии клеща важна скорость.

При выгуле домашних животных на них следует надеть специальный ошейник против клещей, а также опрыскать раствором.

Фото: ВКонтакте / Что за птица? (Антон Кубышкин)