В СК РФ рассказали о том, в чем подозревается грузин Мамука Мамулашвили.

Возбуждено уголовное дело в отношении командира "Грузинского национального легиона" на Украине. Соответствующая информация появилась в заявлении официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко на YouTube-канале надзорного ведомства. Она уточнила, что расследование ведется против Мамуки Мамулашвили и иных лиц по частям 1 и 3 статьи 359 УК РФ. Речь идет о вербовке иностранных наемников, а также дальнейшем участии в вооруженном конфликте.

Установлены и другие лица, причастные к деятельности на территории Украины "Грузинского национального легиона", а также иные подразделения наемников. Их действиям следствие также даст уголовно-правовую оценку. пресс-служба СК РФ

В СК РФ видят в действиях Мамулашвили признаки преступления, предусмотренного пунктами "а", "б" части 2 статьи 282 УК РФ. Речь ведется о возбуждении ненависти в адрес определенной социальной группы (российских военнослужащих), совершенное публично. При этом действие было сопряжено с угрозами физического насилия от должностного лица.

Центральный аппарат СК полагает, что представитель Грузии Мамука Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером, после чего вовлек в его незаконную деятельность около 24 человек (граждан Грузии). Сейчас все эти наемники участвуют в военных действиях против сил ЛНР, ДНР и России.

"Грузинский национальный легион" - запрещенная в РФ террористическая и экстремистская организация

СК РФ: В отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания, возбуждено дело.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России