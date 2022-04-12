СК РФ: В отношении украинской актрисы, озвучившей русофобские высказывания, возбуждено дело

Светлана Петренко рассказал об экстремистском ролике, размещенном по соцсетям Украины.

В отношении украинской актрисы, озвучившей публично русофобские высказывания, будет возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление сделала официальный представитель Следственного комитета России Светлана петренко в ролике, размещенном на YouTube-канале. Она подчеркнула, что расследовать ситуацию с социальным видео, в котором деятель культуры озвучила призыв в отношении офицеров Вооруженных сил России, потребовал от Центрального аппарата председатель Александр Бастрыкин. Подозреваемой стала Андрианна Курилец.

В СК РФ уточнили, что на Украине активисты запустили социальную рекламу, напоминающие те видеоролики, которые создавали боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В рекламе Андрианна Курилец озвучивает экстремистские высказывания, после чего с улыбкой перерезает мужчине горло серпом. Видео распространено по социальным сетям. По версии СК РФ, оно содержит в себе человеконенавистнические выражения, а также прямые угрозы.

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Галины Гуцол.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России

