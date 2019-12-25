В Петербурге возбудили уголовное дело после обрушения крыши ресторана быстрого питания

В результате происшествия пострадали 9-летний ребёнок и 67-летняя женщина. Также медицинская помощь понадобилась ещё 17-летнему парню и 28-летней женщине.

Следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Об этом в среду, 19 мая, сообщили в ведомстве.

Согласно данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников одного из обществ с ограниченной ответственностью Петербурга ненадлежащим образом обеспечивали техническое состояние здания, которое расположено в доме №7 литер А по проспекту Испытателей. В результате происшествия пострадали 9-летний ребёнок и 67-летняя женщина. Также медицинская помощь, как сообщало городское управление МЧС, понадобилась ещё 17-летнему парню и 28-летней женщине. На данный момент следственно-оперативная группа выясняет детали инцидента.

Напомним, вечером 18 мая около станции метро "Пионерская" в торговом центре обрушилась крыша ресторана быстрого питания "Бургер Кинг". Как заявил очевидец, в результате инцидента пострадала женщина, которая закрыла собой маленьких детей от падавшей конструкции.

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Фото: Piter.tv