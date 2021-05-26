Восемь человек погибли в результате стрельбы в США

Стрелявший был сотрудником местного транспортного управления.

Восемь человек погибли в результате стрельбы возле железнодорожного депо в городе Сан-Хосе. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 07:00 по местному времени. По словам заместителя шерифа округа Санта-Клара Рассела Дэвиса, стрельбу открыл сотрудник транспортного управления. Сообщается, что он также скончался, однако обстоятельства его смерти до конца не известны.

Также на месте преступления обнаружили одно взрывное устройство. На данный момент идет расследование происшествия.

Ранее мы сообщали, что на пляж Британии выбросило почти тонну кокаина.

Видео: YouTube / ABC7