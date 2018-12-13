Восьмилетний мальчик стал самым молодым обладателем бионической руки

Протез напечатали на 3D-принтере.

Английская компания Open Bionics, занимающаяся разработкой и созданием роботизированных протезов, впервые в мире распечатала на 3D-принтере бионическую руку. Протез подарили мальчику на его восьмой день рождения. Таким образом ребенок стал самым юным обладателем бионической руки.

Маленький британец Фредди Пейн (Freddie Payne) родился без части правой руки. До настоящего времени ему приходилось пользоваться самыми обычными и примитивными протезами. Однако сейчас его жизнь изменилась. Теперь мальчик может контролировать движение всех своих пяти пальцев. Он может держать в руке мелкие предметы, столовые приборы и управлять игровым джойстиком.

Управлять бионической рукой достаточно просто. Фредди Пейну нужно представить, что это его собственная рука и на интуитивном уровне научиться управлять ее мышцами.

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Видео: YouTube / Open Bionics