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В Петербурге разработали модель 3D-принтера для печати деталей из металла
Сегодня, 20:39
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В Петербурге разработали модель 3D-принтера для печати деталей из металла

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На создание принтера потратили 6 млн рублей.

В Центре прототипирования Технопарка Петербурга создали 3D-принтер "Сокол-1", способный печатать детали из металла. На его разработку ушел год. Об этом пишет "Петербургский дневник" сегодня, 15 августа. 

Такой принтер печатает так же, как и лазерный – вместо листа бумаги на нем размещают металлический порошок. Лучи света "выпекают" форму снизу вверх. Процесс происходит в камере с инертным газом аргоном во избежание окисления металла.

Основная трудность – это форма. Другими способами, кроме 3D-печати, невозможно сделать такие детали из нержавейки. 

Сергей Варламов, директор Центра прототипирования

На создание принтера потратили 6 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в "Молодежном сквере" создали стену для граффити.

Фото: Технопарк Петербурга

Теги: 3d принтер, технопарк петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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