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В Петербурге запустят программу по созданию новых проектов в судостроении
Сегодня, 22:07
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В Петербурге запустят программу по созданию новых проектов в судостроении

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Программа даст возможность молодым компаниям усовершенствовать свои технологии.

В Петербурге "Технопарк Санкт-Петербурга" и Морской технический университет анонсировали прием заявок на Всероссийский Акселератор Научных исследований и образования для конструирования судов. Об этом пишет 26 августа телеканал "Санкт-Петербург"

В Северной столице запускается первая образовательная программа по созданию новых проектов в судостроении. Она даст возможность молодым компаниям усовершенствовать свои технологии. 

Порядка 50 проектов мы планируем вывести уже на финишную прямую. В течение трех месяцев этот акселератор будет длиться. Начался он вот сегодня, был анонсирован, и предполагаем уже закончить его демо-днем на форуме "Российский промышленник", где будут подведены итоги и выявлены лучшие проекты этого акселератора.

Олег Якимов, генеральный директор "Технопарка Санкт-Петербурга" 

В рамках программы предприниматели получат помощь от бизнес-экспертов и отраслевых специалистов. Также можно будет заработать индивидуальное сопровождение проектов. У участников появится шанс выиграть денежный приз в размере до 500 тыс. рублей. 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти намерены расширять производство речных круизных судов. 

Фото: телеканал "Санкт-Петербург" 

Теги: судостроение, технопарк петербурга
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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