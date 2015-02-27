В Ленобласти намерены расширять производство речных круизных судов

Круизы по рекам и озерам стали востребованным видом путешествия как у ленинградцев, так и у гостей региона.

Губернатор 47-ого региона Александр Дрозденко посетил судостроительный завод в Отрадном. Как отметила пресс-служба областной администрации, руководитель рассматривает возможность производства на предприятии электросудов для речных круизов.

Дрозденко отметил, что круизы по рекам и озерам стали востребованным видом путешествия как у ленинградцев, так и у гостей региона. Для развития этого направления нужно обеспечить экологичность судов.

Также Ленобласть намерена расширить завод, передав ему дополнительные гектары земли.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге и Ленобласти в декабре пройдут рейды по выявлению пьяных водителей.

Фото: Правительство Ленобласти