Путин поручил усилить работу по защите прав российских спортсменов на мировой арене

Меры должны быть приняты до 2 декабря 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил усилить работу по защите прав и интересов российских спортсменов на мировой арене. Об этом говорится в утвержденном главой государства перечне поручений, который опубликован на сайте Кремля.

В частности, до 2 декабря 2019 года необходимо принять меры по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Кроме того, все члены сборной России должны принять участие в Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио.

Доклад о том, как ведется работа, предполагается представлять ежегодно. Ответственным за это назначили президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Ранее мы писали, что Путин разрешил кассирам кинотеатров и библиотекарям просить паспорт у посетителей.

Видео: YouTube / RUSAF TV