Путин разрешил кассирам кинотеатров и библиотекарям просить паспорт у посетителей

Организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, обязаны не допускать на такое мероприятие лиц младше 18 лет.

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает кассирам в кинотеатрах и контролерам просить у посетителей паспорт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Организаторы зрелищных мероприятий, где демонстрируется информационная продукция, запрещенная для распространения среди детей, обязаны не допускать на такое мероприятие лица младше 18 лет. Выдержка из документа

То есть, если кассир сомневается в возрасте зрителя, то он имеет право попросить документ, удостоверяющий личность. Библиотекари также могут попросить паспорт у читателей, если те захотят взять книгу, которая запрещена для распространения среди лиц, младше 18 лет.

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