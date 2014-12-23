Воробьев сообщил о выплатах для пострадавших при атаке дронов

Семья погибшего мужчины получит 1 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев прибыл с рабочим визитом в Домодедово, где посетил больницу, в которую направлены пострадавшие после ночной атаки на российский регион беспилотников Вооруженных сил Украины. Сейчас в медицинском учреждении находятся двое таких пациентов. Речь идет о 43-летней местной жительнице, у которой врачи зафиксировали повреждение кишечника, ранение живота и рваную рану на груди. Также в операционном отделении остается 44-летний мужчина с ранением живота, открытым переломом плеча и осколочным ранением голени. За их жизни сражается персонал больницы.

Мы все надеемся на благоприятный исход К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце. Соболезнования родным и близким. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Чиновник добавил, что для властей сейчас главной задачей будет оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Андрей Воробьев указал, что уже принял решение о выплате семьям погибших мужчин по одному миллиону рублей. Раненыепациенты также получат поддержку от региона. В зависимости от тяжести травм, им будет выплачено от 100 до 500 тысяч рублей.

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Фото и видео: Telegram / Воробьев LIVE