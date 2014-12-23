Амир Хамитов напомнил, что в Саудовсокой Аравии должны состояться переговоры между США и Украиной.

Киевский режим продолжает истерично взбрыкивать в тот момент, пока российское руководство и американская администрация пытаются договориться о мирном урегулировании регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал телеканалу "360.ru" депутат Государственной думы Амир Хамитов. Парламентарий из нижней палаты парламента заметил, что атаки БПЛА армии противника в Московской области произошла прямо перед началом проведения американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

Портить себе репутацию в тот момент, когда решается самый важный для тебя вопрос, можно только тогда, когда никакой репутации уже давно не осталось. Амир Хамитов, депутат ГД

По его словам, у украинских властей уже не получится скрыть свои истинные намерения за страдальческими воплями, так как поведение чиновников с Банковой улицы надоело уже вчерашним межународным партнерам. Амир Хамитов назвал сегодняшную атаку со стороны ВСУ по российскому региону беспомощной агонией режима.

Напомним, что мэр столицы Сергей Собянин назвал произошедшую атаку ВСУсамой массированной. По его словам, на подлетах к Москые удалось сбить 74 вражеских беспилотника.

В Подмосковье при атаке беспилотников погиб человек.

Фото: Piter.tv