Воробьев рассказал о ситуации в сгоревшем зале "Крокуса"

Глава Подмосковья оценил работу медиков по помощи пострадавшим.

В 6:30 утра 23 марта российские спасатели зашли в зал, на территории которого происходили "самые ужасные события". Соответствующей информацией со СМИ поделился губернатор Московской области Андрей Воробьев. В текущий момент спасательные службы смогли зайти на территорию сгоревшего концертного зала. Работы в этом помещении будут вестись экстренными службами в круглосуточном режиме, в достаточном количестве и по сменам. Чиновник пояснил, что вернулся с места трагедии. Власти утвердили план инженерных работ, целью которых станет убрать обвалившуюся кровлю сверху. Для выполнения миссии у специалистов есть все необходимые средства, оборудование, а также подъемные краны.

Сегодня в учреждениях Москвы и Подмосковья находятся 121 госпитализированный в различной форме тяжести. Очень часто ранения сложные и крайне тяжелые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти жизнь. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" составляют списки пострадавших.

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