Воробьев приехал в пункт временного размещения в Раменском

Глава Подмосковья пообщался с жителями пострадавших домов в регионе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в собственном Telegram-канале сообщил о том, что приехал в пункт временного размещения в Раменском. Там российский чиновник встретился с местными жителями из домов, пострадавших после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Приехал в пункт временного размещения в школе №5 на Высоковольтной улице, чтобы встретиться с жителями пострадавших домов. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Андрей Воробьев сообщал ранее в социальных сетях о том, что силы ПВО в ночь на 11 сентября сбили в регионе 14 БПЛА городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском из-за действий беспилотников повреждения получили два многоквартирных дома. В Раменском погибла 46-летняя женщина. Пострадавшими считаются еще три человека.

В Подмосковье ко Дню знаний младшим школьникам раздали 525 тысяч порций мороженого.

Фото и видео: Telegram / Воробьёв LIVE