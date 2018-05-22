В Подмосковье ко Дню знаний младшим школьникам раздали 525 тысяч порций мороженого

Такой подарок ребятам сделала команда губернатора региона.

В Подмосковье ко Дню знаний юные школьники получили особое угощение от команды губернатора — мороженое. В рамках уже ставшей традицией акции, ученикам с первого по четвертый класс раздали 525 тысяч вафельных стаканчиков. Каждый стаканчик был украшен специальной оберткой с надписью "Команда губернатора". Эта акция проводится уже четвертый год подряд и охватила 1487 школ Московской области.

Как отмечают организаторы акции, дети всегда в восторге от этого мероприятия. На их лицах появляются яркие, положительные эмоции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил детей и родителей с началом нового учебного года. Глава региона пожелал школьникам отличных результатов в учебе.