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Воробьев пообещал жесткие штрафы скидывающим мусор в Подмосковье
Сегодня, 9:10
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matveyvn

Воробьев пообещал жесткие штрафы скидывающим мусор в Подмосковье

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Каждую машину оснастят датчиком, нарушителей будут ловить специальные фиксаторы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал жесткие штрафы скидывающим мусор в Подмосковье. Об этом он рассказал в беседе с "360".

По словам главы региона, нарушителей будут ловить при помощи фотоловушек. Воробьёв подчеркнул, что сейчас в Московской области почти удалось навести порядок с бытовым мусором. Количество площадок для бытовых отходов выросло с 10 до 30, число специальных машин для вывоза также увеличилось.

Но увидели, что большим недоразумением являются несанкционированные свалки в лесах.

Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Он заявил, что на этих свалках скидывают строительный мусор. Воробьёв подчеркнул, что в 2021 году в регионе выделят для него специальные участки. Каждую машину оснастят датчиком, нарушителей будут ловить специальные фиксаторы. Губернатор рассказал, что за нарушение последуют штраф и конфискация машины.

Ранее мы писали, что в Кировском районе продолжает действовать незаконная свалка мусора.

Фото: pixabay.com

Теги: воробьев, мусор, подмосковье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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