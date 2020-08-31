Полный переход на электромобили запланирован на 2030 год.

Компания Volvo анонсировала полный переход на выпуск электромобилей. К 2025 году объем продаж электромобилей собираются довести до 50%. Информация опубликована на сайте автоконцерна.

Полный переход на электромобили запланирован на 2030 год. Также Volvo планируется отказаться от автосалонов и продавать все модели автомобилей в режиме онлайн.

Шведская автомобилестроительная компания Volvo была основана в 1927 году.

В Петербурге набирает популярность сервис долгосрочной аренды авто.

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