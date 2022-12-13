В волонтёрскую деятельность вовлечены более 340 тыс. петербуржцев

Число горожан, посещающих молодёжные добровольческие объединения, выросло на 20%.

В волонтёрской деятельности Северной столицы в данный момент задействовано около 340 тыс. петербуржцев. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

По информации губернатора Петербурга Александра Беглова, все задачи, поставленные перед добровольческими объединениями в прошлом году, были успешно реализованы. В частности, это стало возможно благодаря программе "Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге".

Кроме того, руководитель добавил, что количество участников 2 подростково-молодёжных центров, клубов, домов молодёжи и пространств "ПРОСТО" выросло на 20%.

Ранее мы сообщили о том, что социальный проект "Маяк" помогает семьям с детьми-инвалидами.

Фото: Piter.TV