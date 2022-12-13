Социальный проект "Маяк" помогает семьям с детьми-инвалидами

В России стартовал спецпроект «Мир неравнодушных людей», в нём принимают участие 100 некоммерческих организаций из разных регионов страны. Это 100 проектов, благодаря которым становится лучше жизнь конкретных людей, и все они какое-то время назад выиграли президентские гранты – это дало возможность реализовать идею и заложить базу для ее развития.

Проект "Мир неравнодушных людей" позволяет своими глазам увидеть, чем занимаются НКО, о каждом создан видеосюжет и написан журналистский материал.

Одна из них – организация "Наши дети" из Петербурга. Её проекты "Маяк" и "Помощь добровольцев детям в больницах", получившие поддержку из Фонда президентских грантов, направлены на поддержку маленьких и больших. Посидеть, поиграть с ребёнком-инвалидом, пока мама сходит в магазин или к врачу. Сделать мелкий ремонт в квартире, где живёт семья больного малыша. Отвезти на своей машине детей в сад или школу, которые не всегда находятся рядом с домом. Вроде обычные дела, но для семей с детьми-инвалидами, особенно тяжёлыми, это помощь настолько значима, что её трудно переоценить.

Наша организация основана именно как волонтёрское движение, объединяющее людей, для которых помогать – это норма жизни" Ульяна Куликова, руководитель проекта "Маяк"

Спецпроект "Мир неравнодушных людей" запущен благотворительным фондом "АиФ. Доброе сердце", все материалы доступны по ссылке.

Фото: Pxhere