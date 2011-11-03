Волгоградский лидер экстремистской организации получил шесть лет колонии

Он пропагандировал отрицание РФ как государства и законодательства страны.

Волжский городской суд приговорил одного из лидеров экстремистского общественного объединения, деятельность которого запрещена на территории РФ, к шести годам колонии общего режима. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным ведомства, осенью 2020 были задержаны три организатора этого объединения. Позже были установлены личности некоторых сторонников. Против организаторов возбудили уголовные дела об организации деятельности экстремистской организации. Одного из лидеров приговорили к шести годам колонии.

Было установлено, что этот человек вместе с сообщниками тайно вовлекал в ряды организации новых участников, а также пропагандировал среди них отрицание РФ как государства и действующих на территории страны законов. Свою деятельность он осуществлял в дистанционном режиме.

У организаторов дома были обнаружены запрещенная литература, заявления людей, которые отказываются от гражданства РФ, а также печати экстремистской организации.

В настоящее время рассматриваются дела остальных причастных к данному объединению лиц.

Ранее Федеральная служба безопасности задержала лидера и членов группировки поклонников Тесака.

Фото: pixabay.com