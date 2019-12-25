Операции проводились с конца июня по начало июля текущего года.

В Пензе, Уфе и Челябинске ликвидированы четыре ячейки "Хизб ут-Тахрир" (запрещенной на территории РФ террористической организации). Об этом рассказали представители Центра общественных связей ФСБ России. Известно, что ликвидировано четыре преступные ячейки. Силовики поймали четырех главарей банд, а также 11 активных участников движения боевиков. Операция проводилась в содействии с МВД и Следственным комитетом РФ с конца июня по начало июля 2021 года.

В Пензе, Уфе и Челябинске нейтрализованы четыре законспирированные ячейки запрещенной в России решением Верховного суда международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". сообщение ЦОС ФСБ РФ

Подозреваемые являются гражданами РФ, а также представителями государств Центрально-Азиатского региона. Фигуранты расследования привлекали в свои ряды участников из местных мусульман, а также трудовых мигрантов. При обысках оперативники обнаружили у задержанных пропагандистские экстремистские материалы, средства связи, носители электронной информации. Возбуждены уголовные дела.

В Петербурге ФСБ задержала консула Эстонии.

* - запрещенная на территории России террористическая организация

Фото: Piter.tv