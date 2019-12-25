В четвертьфинале российские спортсмены выиграли у канадцев.

Волейболисты сборной России обыграли канадцев и вышли в полуфинал Олимпиады. Мужчины в четвертьфинале турнира обошли соперников из Канады. Встреча завершилась с результатом 3-0 (25:21, 30:28, 25:22). Спортсмен по имени Дмитрий Волков набрал 15 очков, Максим Михайлов — 14, Егор Клюка — 12. Самым результативным игроком у соперников стал Джон Гордон Перрин, набравший в игре 15 очков.

Напомним, что новый противник россиян по полуфиналу определится по итогам матча между сборными Японии и Бразилии. Полуфинальное сражение запланировано на 5 августа. Летняя Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

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