Войска Сирии взяли под контроль вторую по мощности ГЭС

Российский военный патруль охраняет прилегающую территорию.

Войска Сирии установили контроль над второй по мощности в стране ГЭС в провинции Алеппо. Командир ВС России в Сирии Борис Фомичев рассказал, что с 18 ноября начинается патрулирование района. Российские военные будут охранять стратегически важный объект от нападения террористов. Таким образом ГЭС находится под контролем правительственных сил страны.

Сейчас она [ГЭС] освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. Освобождена сама электростанция, прилегающие к ней территории. Сейчас на ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка прокомментировал "ТАСС" Фомичев

Напомним, что Тишринская ГЭС создана на Евфрате около 20 лет назад. Постройкой занимались российские и сирийские инженеры. Во время гражданской войны долгое время объект контролировался боевиками, относящимися к запрещенной на территории России террористической организации "ИГИЛ". Использование ГЭС - важный фактор, так как гидроэлектростанция является экономическим и индустриальным центром Сирии. На объекте ведутся восстановительные работы.

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