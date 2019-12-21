Военный оркестр провёл репетицию Парада Победы на Дворцовой площади

Оркестр отрабатывал передвижение по площади в составе строя.

В четверг, 19 марта, начались репетиции сводного военного оркестра, который примет участие в Параде Победы. Об этом сообщил 78.ru со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Репетиция проходила на Дворцовой площади. Там оркестр отрабатывал передвижение по площади в составе строя, строевые приёмы и слаженность. Музыканты репетировали марши, которые будут звучать 9 мая.

Участие в праздничных мероприятиях примут 4,8 тыс. военнослужащих Общие репетиции запланированы на апрель на аэродроме.

Фото: Piter.TV