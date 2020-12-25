Военный комиссар Гомельской области назвал себя "ябатькой"

Военком в интервью поведал, в чем, как он считает, ошибается современная молодежь Белоруссии.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов назвал себя "ябатькой" в интервью на телеканале ОНТ в Белоруссии. В эфире программы "Марков. Ничего личного" военком обратил внимание на то, в чем, по его мнению, ошибается современная молодежь страны. Кривоносов отметил, что молодым людям и девушкам страны пришлось гораздо меньше переживать трудности в жизни. Он указал, что "для них мир и стабильность – это какая-то постоянная величина".

С другой стороны, у молодых людей - ложное впечатление, что благополучие никуда не денется, и поэтому можно смело выйти и выразить свою позицию – рассказал Кривоносов.

Военком также прокомментировал появление ролика в Интернете от военных под названием "С днем рождения, Батя". Видео было посвящено президенту страны Александру Лукашенко. Кривоносов обратил внимание, что "президенту нужна поддержка" и таким образом с коллективом выразил "максимум уважения" в день рождения главы государства.

В ответ на вопрос ведущего программы Кривоносов назвал себя "ябатькой" – тем, кто поддерживает действующую власть в Белорусии.

Ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Белоруссии "Спутником V" начнется в январе 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения страны Дмитрий Пиневич.

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ