В первый этап вакцинации препарат получат медики, учителя, работники торговли.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии "Спутником V" начнется в январе 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Первая партия вакцины поступит в январе. Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Белоруссии

Он подчеркнул, что регуляторные органы республики внимательно изучили документацию, которую подала российская сторона. Белоруссия готова регистрировать вакцину и готовить её к применению в рамках обычно работы, а не клинических испытаний.

В первый этап вакцинации препарат получат медики, учителя, работники торговли и представители профессий, которые вынуждены по долгу службы контактировать с большим количеством людей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА