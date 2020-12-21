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Вакцинация от коронавируса в Белоруссии "Спутником V" начнется в январе

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В первый этап вакцинации препарат получат медики, учителя, работники торговли.

Вакцинация от коронавируса в Белоруссии "Спутником V" начнется в январе 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич.

Первая партия вакцины поступит в январе.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Белоруссии

Он подчеркнул, что регуляторные органы республики внимательно изучили документацию, которую подала российская сторона. Белоруссия готова регистрировать вакцину и готовить её к применению в рамках обычно работы, а не клинических испытаний.

В первый этап вакцинации препарат получат медики, учителя, работники торговли и представители профессий, которые вынуждены по долгу службы контактировать с большим количеством людей.

Ранее Роспотребнадзор сообщил об ограничениях после прививки от КОВИД.

Видео: Youtube/Информационное агентство БелТА

Теги: белоруссия, вакцинация, спутник v
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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