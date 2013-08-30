Военный беспилотник и вертолет столкнулись на южнокорейском аэродроме

Информация о пострадавших уточняется.

Военный беспилотник и вертолет Surion потерпели крушение на территории военного аэродрома, расположенного в Южной Корее. Соответствующее заявление опубликовали журналисты из местного информационного агентства Yonhap. Инцидент произошел на аэродроме в Янчжу в 30 километрах к северу от столицы - Сеула в 13 часов дня Командование сухопутных операций армии страны уведомило общественность о том, что оба пострадавших судна воспламенились. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар за 20 минут.

Напомним, что 6 марта в Южной Корее в ходе американо-корейских учений самолеты Военно-воздушных сил по ошибке сбросили восемь авиационных бомб на жилую деревню при отработке метания снарядов. В результате 15 человек получили ранения, а также оказались разрушены несколько домов. Представители местных ВВС признали свою вину, официально принесли извинения населению. Военнослужащие выразили готовность выплатить компенсации, а также пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления. Специалисты указали, что причиной случившегося, стал, по предварительным данным, неверный ввод летчиком координат цели во время подготовки к тренировочному вылету.

МЧС России эвакуировало парапланериста из тайги.

Фото: Telegram / Kremlin_Russian