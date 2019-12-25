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Военные США заявили о перехвате двух бомбардировщиков и двух истребителей ВВС РФ
Сегодня, 10:38
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lesjasap

Военные США заявили о перехвате двух бомбардировщиков и двух истребителей ВВС РФ

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Над Аляской замечены Ту-95 и Су-35.

Американские военные заявили о перехвате двух бомбардировщиков и двух истребителей Военно-воздушных сил России. Согласно данным Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки, вечером 19 октября НОРАД заметил два российских самолета Ту-95 в сопровождении Су-35 около побережья Аляски.

Истребитель F-22 при поддержке систем воздушного предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 в понедельник вечером перехватил два российских бомбардировщика Ту-95, которые сопровождались двумя истребителями Су-35 

заявление НОРАД

Американские эксперты уточнили, что все российские самолеты не пересекали государственные границы других стран, они находились в международном воздушном пространстве.

МиГ-31 перехватил два бомбардировщика США над Беринговым морем.

Фото: Twitter/North American Aerospace Defense Command
 

Теги: f-22, аляска, бомбардировщик, норад, су-35, ту-95
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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